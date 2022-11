A Nichelino arrivano le 'notti bianche' dei nidi

"Un'occasione per conoscere da vicino i Servizi Educativi e Integrativi della Città - raccontano il sindaco 𝙂𝙞𝙖𝙢𝙥𝙞𝙚𝙧𝙤 𝙏𝙤𝙡𝙖𝙧𝙙𝙤 e l'Assessore 𝘼𝙯𝙯𝙤𝙡𝙞𝙣𝙖 - I piccoli e i grandi nichelinesi saranno accolti negli Asili Nido e nelle ludoteche con diverse iniziative e attività. Un passo in più per continuare ad essere comunità educante e costruire insieme una Città Educativa".

Aspettando la nuova elementare Rodari

Un primo passo verso una trasformazione sociale che nei prossimi anni prenderà forma con l'edificazione della nuova elementare Rodari, che porterà anche alla nascita della ludoteca e del nuovo parco di via XXV Aprile.