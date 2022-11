Il nuovo “corridoio verde” di lungo Dora Napoli presto sarà realtà: in arrivo pista ciclabile e nuovo marciapiede

Una vera e propria rivoluzione interesserà la viabilità del quartiere Aurora nelle prossime settimane: sono in fase di avvio, infatti, i lavori per la realizzazione del nuovo “corridoio verde” di lungo Dora Napoli tra corso Principe Oddone e corso Vercelli, previsto da un progetto finanziato attraverso fondi Pon Metro React EU.

Nuova pista ciclabile, nuovo marciapiede e sensi unici

Gli interventi riguardano la riqualificazione dell'area riservata alla mobilità attiva, con la realizzazione di una nuova pista ciclabile bidirezionale e di un nuovo marciapiede pedonale (lo spazio è attualmente promiscuo, ndr). Ma non finisce qui, perché il progetto prevede anche l'istituzione dei sensi unici di marcia: in direzione est-ovest tra via Cigna e corso Principe Oddone, dove si concentrerà la prima parte del cantiere, ed ovest-est tra l'incrocio con corso Emilia e corso Vercelli (i mezzi che arriveranno da corso Emilia avranno comunque l'accesso su via Cigna e lungo Dora Napoli).

Assetto definitivo

Il nuovo assetto non sarà limitato alla sola durata dei lavori sarà definitivo: “La modifica dei sensi unici – precisano gli uffici comunali – non si limiterà alla realizzazione dei lavori per esigenze di cantiere ma verrà mantenuta anche ad opere concluse andando a modificare in modo definitivo il senso di circolazione”.