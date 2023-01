Molinette, dopo il crollo di ottobre al via i lavori di manutenzione straordinaria: si parte dall'atrio

Al via i lavori per la manutenzione delle Molinette. I riflettori si erano bruscamente riaccesi sulle condizioni in cui si trova l'ospedale torinese dopo il crollo del controsoffitto in un corridoio nella notte del 2 ottobre scorso, quando era fortunatamente deserto e nessuno si era fatto male. Da lì, nuovi sopralluoghi da parte delle istituzioni e la promessa di una maggiore cura che garantisse la sicurezza nell'arco temporale che ancora ci divide dalla realizzazione del Parco della Salute. Tre anni di lavori, si parte dal controsoffitto dell'atrio Complessivamente, il piano di manutenzione pesa per 32 milioni di euro e il primo passaggio riguarderà proprio un controsoffitto: quello dell’atrio principale delle Molinette, struttura vicina ormai al secolo di vita.

Gli interventi verranno realizzati nell’arco dei prossimi tre anni e tra i lavori urgenti che partiranno nel 2023 ci sono quelli per un nuovo Pronto soccorso, mentre quelli che cominciano oggi interesseranno la zona dell'ingresso principale e della porzione dei corridoi est-ovest (verso via Genova e verso corso Dogliotti).





[Il sopralluogo dopo il crollo di ottobre]

Monitoraggio già da agosto

L’avvio di un monitoraggio dei lavori urgenti da inserire in un Piano straordinario di intervento era stato richiesto, nell’agosto scorso, dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, proprio per garantire la sicurezza delle Molinette nel periodo "ponte" verso il nuovo Parco della Salute. I lavori che partiranno oggi nell’atrio principale dureranno tre mesi e, in alcuni momenti, verranno messi a disposizione percorsi alternativi per consentire l’accesso da parte di pazienti e cittadini.