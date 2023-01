Giorno della Memoria, Nichelino organizza una settimana di eventi e iniziative

In attesa che il 1° febbraio riparta il Treno della Memoria, per un evento che ormai è diventato consuetudine a Nichelino, il Comune ha organizzato una lunga serie di eventi e iniziative in occasione del Giorno della Memoria, che nel 2023 ricorda il 78° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.

Si parte con "Custodiamo la Memoria"

Si comincia domani, sabato 21 gennaio, dalle ore 10.30 alle 12.30 alla biblioteca civica “Giovanni Arpino” con l’incontro “Custodiamo la Memoria – Letture per ricordare oggi“. Le volontarie e i volontari di “Città Incantata” racconteranno una delle pagine più buie della storia contemporanea, affidandosi ai migliori albi illustrati dedicati al tema.

L’evento, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie, è realizzato in collaborazione con la sezione nichelinese dell’Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – “Concetto Campione”. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni: cittaincantate@gmail.com

Il 27 gennaio mostra e l'omaggio ai Giusti

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, ci sarà la cerimonia di piantumazione di 9 alberi dedicati ad alcune nuove figure dei Giusti che aiutarono gli ebrei durante la persecuzione e ci sarà l'inaugurazione della mostra “Con gli occhi di Quinto – Pensieri di Quinto Osano” dedicata alla figura di Quinto Osano, ex deportato del campo di concentramento di Mauthausen.

