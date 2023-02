Non si fermano all'alt dei carabinieri, il lungo inseguimento si conclude con un incidente a Leinì

Non si fermano all'alt dei carabinieri, l'inseguimento si conclude con un incidente a Leinì

Un inseguimento in stile Fast & Furious, ma qui non si trattava di finzione cinematografica, ma di realtà, che alla fine ha visto due persone fermate a Leinì.

Non si erano fermati all'alt della pattuglia dei carabinieri di Venaria Reale e da lì è iniziato nella mattinata di oggi, martedì 28 febbraio, un lungo inseguimento che si è concluso nel centro di Leinì con lo schianto contro un'altra vettura in quel momento in transito, la cui conducente è rimasta ferita.

Indagano i carabinieri

I fermati potrebbero essere gli autori di alcuni colpi in zona nell'ultimo periodo, ma gli accertamenti dei militari dell'Arma sono ancora in corso.