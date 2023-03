Degrado "addio": dopo tanta attesa rinasce il Punto 13 di via Farinelli

Dall’abbandono alla rinascita, dal degrado alla riqualificazione. La storia del Punto 13 di Via Farinelli, centro commerciale nato negli anni ’70 per volontà del Comune, è nota e la sua 'riapertura' è una grande notizia per la periferia Sud di Torino. La riqualificazione di questo spazio è attesa dai residenti da oltre 10 anni. L’11 marzo 2023 si inaugura il nuovo Punto 13, grazie alla riuscita del progetto di riqualificazione urbana integrata promosso dalla Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza e realizzato con il sostegno e il contributo di Borello Supermercati e Be Am Impresa Sociale.

Negli ultimi quindici anni, complici la crisi economica e l'abbandono delle periferie, il centro è caduto sempre più nel degrado con la struttura fatiscente e pericolante, il piazzale malmesso e la chiusura di quasi tutte le 13 attività commerciali con il conseguente abbandono degli spazi. Poche le attività presenti, ultimo baluardo di quel commercio di periferia che non ha voluto rassegnarsi. Oggi, o meglio sabato, i residenti di Mirafiori potranno frequentare un’area dal volto completamente nuovo. L'inaugurazione inizierà con il taglio del nastro, con le istituzioni, e l’apertura delle nuove attività commerciali, tra cui quella più attesa dal quartiere: il nuovo supermercato Borello. Oltre 20 associazioni di Mirafiori Sud hanno aderito all’evento e saranno presenti con un proprio gazebo allestito nel piazzale. Fino alle 16,30 il Punto 13 accoglierà una grande festa di quartiere con animazioni, giochi, sport e teatro per bambini e giovani.



Come annunciato dalla Fondazione AIEF il progetto di riqualificazione del Punto 13 non prevede solo la riapertura di servizi di prima necessità ma anche la nascita di nuovi spazi dedicati all’aggregazione sociale e culturale. Per questo, durante l’inaugurazione, saranno presentati dalla Fondazione AIEF i progetti di sviluppo di tali attività. Inoltre, sarà annunciato il prossimo progetto per la rinascita della Piazza Santi Apostoli, unica piazza di Mirafiori Sud, in stato di abbandono da anni, su cui si affaccia il Punto 13.



"L'inaugurazione dell’11 marzo non rappresenta un punto di arrivo ma di nuovo inizio per il Punto 13. Abbiamo fortemente voluto questa riqualificazione, che oltre a riportare servizi commerciali di prima necessità alle famiglie del quartiere, restituisce alla comunità nuovi spazi dedicati ad attività aggregative, sociali e culturali”, dichiara Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza. "Combattere la desertificazione dei servizi nelle periferie, riqualificare spazi abbandonati e renderli “belli”, come creare nuove opportunità culturali e aggregative, significa sostenere una migliore qualità della vita per le famiglie e i bambini residenti. Anche su questo AIEF dimostra un impegno concreto con azioni mirate sul territorio", conclude Varaldo.



Una delle iniziative predisposte, proprio per poter individuare meglio le criticità e le esigenze del territorio, è stata la realizzazione di un questionario da sottoporre ai residenti. Dall’analisi dei 247 questionari raccolti, campione rappresentativo dei maggiorenni residenti nell’area tra Strada Castello di Mirafiori, Corso Unione Sovietica, Via Onorato Vigliani e Strada delle Cacce, è emersa fortemente l’esigenza di rinnovare e riqualificare il centro commerciale Punto 13 di Via Farinelli e la contigua Piazza Santi Apostoli.

"Siamo molto felici di annunciare l’apertura del nuovo supermercato Borello nel quartiere Mirafiori Sud. Ancor di più perché il nostro coinvolgimento ha una valenza sociale. Nel progetto di riqualificazione del Punto 13 abbiamo creduto fortemente, fin dal principio, aiutando la Fondazione AIEF a coprire i costi di riqualificazione e decidendo di aprire un punto vendita per rispondere alle esigenze dei residenti. Io credo fermamente nelle potenzialità della periferia e, in particolare, in quelle di Mirafiori Sud", dichiara Fiorenzo Borello, imprenditore e titolare di Borello Supermercati, primo ad aver abbracciato il progetto della Fondazione.