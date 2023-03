Mirafiori, giovane arrestato con oltre 1 kg di hashish e quasi 350 grammi di marijuana

Un cittadino italiano di 23 anni è stato arrestato dalla polizia poiché gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti, entrati in una palazzina del quartiere di Mirafiori per effettuare un controllo nei confronti di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, hanno sentito un odore pungente provenire dai piani inferiori.

Dopo aver appurato che l’uomo fosse regolarmente in casa, gli operatori hanno cercato di risalire alla provenienza del forte odore. Hanno così bussato alla porta di un altro appartamento: qui, ha aperto loro una donna: nel frattempo è rientrato in casa l’inquilino che la ospitava. In bella mostra su un tavolo, diversi involucri incellophanati contenenti hashish e, su un ripiano di un armadio, della marijuana.

L'intuito e il “fiuto” degli agenti hanno portato così al sequestro di oltre 1 kg di hashish e quasi 350 grammi di marijuana, per un totale di un chilo e mezzo di sostanza stupefacente, presumibilmente detenuti illegittimamente dal ventitreenne ai fini di spaccio. Inoltre, durante il controllo sono stati rinvenuti tre bilancini di precisione, un coltello da cucina e materiale per il confezionamento della sostanza.