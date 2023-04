Salone del Libro, Sgarbi sulla nomina di Annalena Benini: “Scelta formidabile”

Vittorio Sgarbi non nasconde l’entusiasmo per la nomina di Annalena Benini alla guida del Salone del Libro per il triennio 2024-2026. “L’ho chiamata ieri e l’ho invitata a Ferrara a vedere la mostra sul Rinascimento - spiega il sottosegretario alla Cultura in visita alla Biblioteca Reale di Torino per la mostra su Leonardo - Mi pare una

scelta formidabile”.

"Donna libera che ha passione per la letteratura"

"Ho parlato a lungo con Lo Russo e Cirio cercando di suggerire nomi che non sono stati tuttavia ritenuti idonei", ha aggiunto Sgarbi. "Questa mi sembra una scelta

giusta di una donna libera che ha una capacità di giudizio e di passione per la letteratura che è fondamentale”.