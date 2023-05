Parte il nuovo sistema di raccolta differenziata nell’area del Canavese

E’ ai nastri di partenza il nuovo sistema di raccolta differenziata nell’area del Canavese occidentale. Il primo step è rappresentato, a partire da lunedì 29 maggio, dall’apertura degli Infopoint a Castellamonte, nella sede di strada del Ghiaro inferiore, e a Cuorgnè, al pian terreno della Manifattura, dove i cittadini potranno andare a ritirare i loro kit, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, fino al 12 giugno. Nonostante un imprevisto problema di approvvigionamento del materiale, la distribuzione inizierà solo la settimana successiva a quella inizialmente prevista.

Gli utenti devono presentarsi all’infopoint muniti di codice fiscale/tessera sanitaria; nel caso l’intestatario della Tari non possa recarsi di persona per il ritiro del kit, può mandare un delegato in sua vece, compilando l’apposito documento presente sia sul sito web della Teknoservice, sia su quelli dei Comuni interessati. Il documento di delega da compilare è stato anche distribuito nelle serate informative che si sono tenute nei giorni scorsi.

Ad ogni utente verranno consegnati i bidoncini da 35 litri per le frazioni secco, carta, vetro e plastica/lattine e un sotto-lavello da 10 litri per l’umido, insieme ad una fornitura annuale di sacchi biodegradabili. Questo per quanto riguarda gli utenti di abitazioni singole o pluri-familiari fino a 4 unità abitative incluse.

Gli edifici a partire da 5 unità abitative in su sono considerati condominii: i residenti ritireranno presso gli infopoint i sotto-lavelli per l’umido, ma saranno gli operatori della Teknoservice a consegnare successivamente i bidoni carrellati, dotati di chiave per impedirne l’utilizzo ai non-residenti.

Si ricorda che, con la partenza del nuovo sistema di raccolta differenziata, tutti i bidoni, sia delle abitazioni singole che dei condominii, dovranno essere esposti solamente in occasione dei giorni di ritiro prestabiliti e non lasciati esposti sulla pubblica via come avviene ora.

Tutti i cittadini riceveranno inoltre presso gli infopoint calendari, “Riciclabolari”, con tutte le informazioni per separare correttamente le varie tipologie di alimenti e materiali di scarto, oltre a opuscoli informativi. Gli addetti dell’azienda saranno poi a disposizione per chiarire tutti i dubbi relativi al funzionamento del sistema di raccolta. In tutto il territorio sono stati distribuiti locandine e depliant contenenti le informazioni sulla distribuzione dei nuovi kit, ma gli stessi documenti in formato digitale sono consultabili sul sito web di Teknoservice e sono stati condivisi con i Comuni, di modo che li possano rendere disponibili al download anche sui loro siti.

Nei prossimi giorni verranno fornite ulteriori comunicazioni riguardo all’apertura degli infopoint negli altri tre Comuni interessati dalla prima tranche di fornitura dei nuovi materiali per la raccolta differenziata, ossia Rivarolo, Salassa e Valperga.