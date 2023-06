Mirafiori torna a splendere: dopo il recupero di Punto 13 adesso arriva l'AmMira Festival

Pochi mesi fa la riapertura in grande stile per un luogo cardine del quartiere, ma che era caduto in disgrazia. E adesso un Festival che dura quasi un mese, tra teatro, musica e dibattiti. Succede a Mirafiori, succede al Punto 13, in via Farinelli.



E' fissato per martedì 6 giugno alle 20,30 l’evento di apertura di AmMira Festival. La Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza presenta la prima edizione del nuovo festival della cultura e dell’educazione civica a Mirafiori Sud.