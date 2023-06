A Torino i trans potranno scegliere il nome sulla tessera bus, Rosatelli: "Siamo in dirittura di arrivo"

A Torino le persone transgender potranno scegliere il nome sulla tessera del bus. Dopo un anno e mezzo di lavoro, l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli a margine del Torino Pride ha annunciato che il progetto è quasi pronto. "Stiamo lavorando - ha spiegato l'esponente della giunta - per introdurre la tessera alias sui mezzi pubblici: il lavoro è in dirittura di arrivo. È una delle cose concrete che stiamo facendo per la comunità transgender di questa città: ve ne sono altre in cantiere".

Il problema

Negli scorsi mesi Rosatelli in Commissione aveva spiegato che non era possibile modificare la tradizionale bip card per i bus e tram, normata da una legge regionale che andrebbe modificata. Da qui il Comune aveva iniziato un dialogo con Gtt per lavorare all'emissione di una seconda tessera con il nome di elezione, da esporre in caso di controlli.

Quadruplicate le sentenze di cambio genere