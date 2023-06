Torino Pride, il 17 giugno corteo arcobaleno dalla periferia al centro: "Cirio non ci rappresenta, non abbiamo chiesto il patrocinio"

‘Tacchi rotti eppur bisogna andar’. È questo il titolo per il Torino Pride di sabato 17 giugno, che sintetizza lo stato d’animo delle associazioni che compongono il Coordinamento.

La sfilata arcobaleno torna in strada con il numero più alto di sempre di carri, circa 20, tante magliette e spillette con un tacco rotto, e con tutte le sue identità queer, lesbiche, bisessuali, trans e transgender, gay, aromantiche, asessuali, intersex, non binary. Per la prima volta il Pride sceglie di partire dalle periferie, da Aurora: il ritrovo è fissato alle 16.30 davanti alla Circoscrizione 7 in corso Vercelli. Da lì si proseguirà per Rondò Rivella, corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, lungo Po Diaz, corso Cairoli con termine al Parco del Valentino in viale Virgilio. La festa finale sarà ospitata anche quest’anno al Centralino in via delle Rosine 16.