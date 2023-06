Incidente a Leini, un mezzo pesante si ribalta in un campo al lato di via Volpiano

Incidente nella mattinata di oggi nella primissima cintura di Torino, nella zona Nord. Per cause ancora da accertare e una dinamica da ricostruire, un mezzo pesante è uscito di strada mentre stava percorrendo via Volpiano, a Leini.



Una corsa che è terminata con il camion ribaltato in un campo che si trova accanto alla via asfaltata. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell'ordine per cercare di riportare la viabilità in condizioni di sicurezza.

Chiuse alcune strade provinciali

Intanto il maltempo continua a chiedere dazio a chi si muove in auto: a causa delle forti piogge, alcuni allagamenti hanno causato la chiusura di alcune strade in provincia. Uno smottamento ha interrotto la strada provinciale 19 del Sedime nel territorio di San Carlo Canavese. La strada è stata immediatamente sgombrata, ma resta allagata ed è chiusa.