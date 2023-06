Nuovi giochi e più inclusivi per i bambini: in Circoscrizione 8 oltre 190 interventi da inizio anno

I lavori in corso a febbraio in piazza Graf

Sono in tutto sei le aree gioco più importanti che sono state sistemate in questi mesi sul territorio della Circoscrizione 8.

Si tratta dell'area Rodari di via Villa Glory, quella in piazza Adua in viale Thovez, l'area Braille di via Muratori, quella tra via Arduino e Uffreduzzi, quella di piazza Graf e di piazza Galimberti.

In alcune di queste aree, sono stati aggiunti anche cinque giochi inclusivi. "Era nostra intenzione fare qualcosa rispetto a questo tema - spiega la coordinatrice Noemi Petracin -Lo scorso anno abbiamo avuto disponibilità e abbiamo deciso di usarla per favorire la socialità a partire dalla piccola età, ma vorremmo aggiungere un pezzo per volta ogni anno".

"Molto contenta di questa sinergia con la coordinatrice Petracin che ha permesso di aumentare l'inclusività delle nostre aree gioco" aggiunge la coordinatrice Francesca Gruppi.

Nello specifico su via Rodari è stata messa la nuova pavimentazione, inserito il nuovo gioco inclusivo tavolo ludico, l'altalena ampliata con un seggiolino da bimbi piccoli, è stato aggiustato lo scivolo e messo un nuovo cartello; su viale Thovez, l'area è stata ampliata con una nuova pavimentazione, sono stati inseriti nuovi giochi recuperati dall'area di via Giuria, aggiunte panchine e cestini, il cancelletto è stato aggiustato e ne è stato messo un nuovo. In via Muratori, sono state installate nuove pavimentazioni, è stato sostituito un gioco e un'altalena danneggiati, mentre è stata riparata una piccola altalena a forma di farfalla e uno scivolo. In via Arduino-Uffreduzzi, è stata restaurata la pavimentazione ed è stata saldata la recinzione, sono stati messi inoltre i cartelli nuovi ed è stato aggiunto un gioco a molla recuperato da via Giuria.

In piazza Graf è stata rifatta tutta l'area con pavimentazione nuova, sono stati spostati i giochi, è stata aggiunta l'altalena singola per i piccoli e sostituita l'altalena doppia, sono poi stati inseriti due giochi inclusivi, cioè il pannello ludico xilofono e il pannello ludico tris, è stato inoltre riparato lo scivolo, sistemate le panchine e messo un nuovo cancello. Su piazza Galimberti infine, sono state ampliate le pavimentazioni nuove, aggiunto un tavolo da gioco inclusivo ed è stato riparato il gioco trenino.

Altri interventi sono stati su via Nichelino-Cercenasco, sulla piastra polivalente di via Nichelino, via la Loggia, via Daneo-Casana, via Arnanldo da Brescia, via Erasmo da Rotterdam, via Giardini Notta e via Pagliani.

In tutto, i lavori portati avanti dai tecnici della Circoscrizione sono stati 194 e sono stati eseguiti da inizio anno.

"Una parte dei fondi afferenti alle aree verdi è dedicata alla manutenzione delle aree giochi che cerchiamo di mantenere costante per l'incolumità dei nostri piccoli concittadini - conclude il presidente Massimiliano Miano -. Già nel mese in corso, con un'occhio di riguardo all'andamento della spesa corrente, saremo in grado di preventivare nuovi interventi di natura straordinaria in alcuni luoghi di interesse collettivo: penso all'area Ginzburg, piuttosto che a piazza Carducci. Ci piacerebbe anche realizzare, sempre nell'anno in corso, una nuova area cani, partendo da un lavoro della VI Commissione".