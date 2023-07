Domenica si riaprono le 'stanze segrete' del Castello di Moncalieri

La novità, introdotta ad aprile e subito coronata da un grande successo di pubblico, viene riproposta a Moncalieri ogni quarta domenica del mese. Il 23 luglio è l'ultimo appuntamento prima delle vacanze estive con l'iniziativa "Luce di taglio", che permette di andare alla scoperta delle 'stanze segrete' del Castello Reale.

Affreschi, lampadari e appartamenti

Una iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione e dagli Amici del Real Castello di Moncalieri. Con questa iniziativa si vuole porre l’attenzione su una parte della residenza meno famosa perché fino a poco tempo fa inaccessibile: si tratta degli appartamenti reali oggi sotto la tutela dell’Arma del Carabinieri: affreschi, lampadari, sovrapporte ed anche l’appartamento Nuovo di Sua Maestà Vittorio Emanuele II e delle stanze destinate ai Principi, sino all’ufficio del Comandante del 1° Reggimento Carabinieri Piemonte.

Visite guidate fino a metà pomeriggio

Elementi che faranno rivivere storie spesso taciute o comunque poco note, per concludersi con un’esperienza alla scoperta dei distillati dell’Ottocento e, in particolare, del vermouth. Un modo per far capire meglio quanto siano intrecciate la storia della città e l’Arma dei Carabinieri.