Dal Brasile a Torino con il sogno del circo: nel frattempo, Priscila e Gabriel incantano ai semafori

Sempre più frequentemente, ai semafori, è possibile ammirare le performance di moltissimi artisti di strada, spesso giovanissimi e provenienti da ogni parte del mondo. Tra loro ci sono anche Priscila e Gabriel (rispettivamente 30 e 27 anni, ndr), arrivati da qualche giorno in città con il sogno di una carriera nel mondo del circo, disciplina su cui Torino ha sa il fatto suo grazie alla presenza di diversi centri.

Il sogno del circo

Da qualche giorno, i due si stanno mettendo in mostra con numeri acrobatici all'incrocio tra corso Casale e il ponte di corso Regina Margherita, in attesa di iniziare un vero e proprio percorso formativo. Priscila è specializzata nella “hair hang”, attività in cui gli artisti si esibiscono sospesi e legati per i capelli, mentre Gabriel nei “chinese pole”, pali verticali su cui arrampicarsi, scivolare e posare: “Siamo arrivati – raccontano durante una pausa di lavoro – una settimana fa dal Brasile, più precisamente dall'isola di Florianopolis, e a settembre inizieremo la scuola biennale al Cirko Vertigo di Grugliasco”.

La “routine” lavorativa

Priscila e Gabriel spiegano anche qual è la loro “routine lavorativa”: “Durante i fine settimana – aggiungono – si lavora molto meglio perché la gente è molto più tranquilla e felice, mentre nei giorni lavorativi va di fretta e quindi è molto più difficile trasmettere emozioni e quindi attirare l'attenzione. Nelle giornate migliori, in ogni caso, nel nostro cappello riusciamo a raccogliere anche 200 euro dagli automobilisti fermi al semaforo”.