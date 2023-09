Dal 1° ottobre a Torino aumentano le strisce blu e i biglietti bus: tutte le tariffe

Scatteranno come annunciato il 1° ottobre gli aumenti dei biglietti singoli e titoli occasionali per viaggiare sui bus, tram e metropolitana di Torino. Rincari imposti dall’inflazione, che ha messo a dura prova i conti di Gtt, già in difficoltà. Resteranno invece invariati i prezzi degli abbonamenti settimanali, mensili e annuali, così come le agevolazioni previste dalla Città a tutela delle categorie di cittadini più fragili economicamente come giovani, anziani e disoccupati.

Gli aumenti

Il biglietto City digitale valido per 100 minuti e 1 viaggio in metropolitana passerà da 1.70 a 1.90 euro, mentre il costo sarà di 2 euro per quello cartaceo. Multicity, il carnet da sei biglietti da 100 minuti, passerà da 10 a 11.80 euro; Daily, su smart card, che consente un numero illimitato di corse nel giorno di validazione, da 3 a 4 euro per il digitale e da 4 a 4,50 euro per il cartaceo; Multidaily, il carnet da 7 biglietti giornalieri anche non consecutivi, aumenterà infine da 17.50 a 21 euro.

Nessun aumento per gli abbonamenti

Non subiranno alcuna variazione i prezzi degli abbonamenti Formula. Confermate le tariffe del settimanale (12 euro), del mensile (38 euro) e dell' annuale (310 euro), così come gli importi per chi ha meno di 26 anni, ovvero 25 euro per l'abbonamento mensile, 258 euro per l'annuale. I biglietti acquistati con la vecchia tariffa saranno ancora validi per 30 giorni dopo l'entrata in vigore di quelle nuove.

I rincari della sosta

E i rincari riguarderanno anche la sosta a pagamento. La tariffa oraria smart passerà da 1 euro a 1.20 euro; la ridotta, da 1.30 euro a 1.50 euro; l'ordinaria, da 1.50 euro e 1.70 euro e la centrale, da 2,50 euro a 2,80 euro. Restano invece immutate le tariffe per gli abbonamenti di sosta per i residenti.