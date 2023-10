Frejus in tilt dopo la frana: Torino e il Piemonte temono per il rinvio della Francia all'estate 2024. "Danni gravi per il territorio"

Venerdì 6 ottobre l'assessore Gabusi incontrerà il vice ministro Rixi per la Cig Alpi del Sud e a margine dell’evento porterà la tematica alla sua attenzione per rappresentare le difficoltà che economia e viabilità piemontese correrebbero nella prospettiva di una chiusura così prolungata.

"Il settore dei trasporti non può permettersi un danno irreparabile da mettere in ginocchio un’intera economia compromettendo le aziende di trasporto coinvolte direttamente e alle aziende della logistica dell’intero indotto e in prima linea un danno incalcolabile per l’economia transfrontaliera derivante dall’ intermodalità ferroviaria tra l’Italia e la Francia", sottolinea la FILT CGIL Piemonte, che ha già riscontrato importanti conseguenze negative sul mantenimento dei livelli occupazionali nelle aziende dell’autotrasporto della logistica e movimentazione merci.

"È stata già aperta in più aziende la cassa integrazione per l’improvviso calo di lavoro legata a questa vicenda. Ammortizzatori che non saranno sufficienti a coprire le annunciate lunghe tempistiche e incerte di messa in sicurezza della frana e ripristino della linea ferroviaria e dell'autostrada", sottolinea il sindacato, che chiede alla Regione Piemonte e al Governo Nazionale un'azione forte nel coinvolgere le autorità francesi per garantire tempi brevissimi nel ripristinare la linea ferroviaria e autostradale. "È fondamentale accelerare i lavori data l'importanza delle ricadute sull’economia del territorio e mantenere i livelli occupazionali delle aziende coinvolte dando tutto il supporto necessario ai lavoratori coinvolti e alle aziende".