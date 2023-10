Una piazza, marciapiedi e alberi: un inizio autunno di lavori per la Circoscrizione 7 di Torino

Buone notizie per i cittadini della Circoscrizione 7 di Torino: nelle ultime settimane, infatti, è iniziato un ingente piano di lavori pubblici che interessano non solo l'urbanistica, ma anche il patrimonio arboreo presente sul territorio.

Il restyling di Largo Cigna

Uno degli interventi più importanti è sicuramente quello che ha interessato largo Cigna, dove è anche prevista anche la riqualificazione dell'ex Astanteria Martini in ospedale di comunità. Qui, nell'ambito del progetto Valdocco Vivibile, è stato realizzato il restyling della piazza con l'inserimento di elementi di verde e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Riqualificazione dei marciapiedi

Un altro punto ha riguardato il rifacimento di 2 marciapiedi: in particolare, si è trattato di quelli adiacenti alla Scuole Media “Benedetto Croce” in via Padre Denza e in corso Novara e di quello di piazza Sibilla Aleramo nei pressi del campo di calcio della Colletta. Entrambi gli interventi sono stati realizzati dall'Ufficio Tecnico della Circoscrizione 7 in collaborazione con il Servizio Mobilità della Città di Torino.

Interventi sul verde

Ma non finisce qui, perché nelle prossime settimane è in programma la potatura di diversi alberi nei quartieri Vanchiglietta e Aurora a cura dell'assessorato all'ambiente del Comune.