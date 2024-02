Angelina Mango, Geolier e Annalisa: ecco quando e dove vedere a Torino i vincitori di Sanremo 2024

Si spengono le luci all'Ariston, ma per gli artisti in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo è già tempo di tour.

Ecco dunque dove poter vedere gli artisti che si sono guadagnati il podio: Angelina Mango, Geolier e Annalisa.

Cominciamo dalla vincitrice di questa edizione del Festival, Angelina Mango, che con la sua La Noia ha trionfato all'Ariston. La cantante sarà a Venaria Reale al Teatro Colosseo il prossimo 24 ottobre per il suo tour nei club di tutta Italia.

Geolier, secondo classificato con I p' me, tu p' te, così amato da giovani e non da aggiudicarsi ben il 60% delle preferenze del pubblico, sarà a Torino in occasione del Sonic Park Stupinigi venerdì 12 luglio, primo cantante ad aprire la rassegna estiva di concerti alla Palazzina di Caccia.

La terza classificata, Annalisa, poterà tutto il sound anni '70 e la sua Sinceramente all'Inalpi Arena, l'8 aprile, in occasione del tour Tutti nel vortice.