Affidata la progettazione della nuova Cittadella della PA all'interno della Caserma Amione

L’Agenzia del Demanio ha formalizzato l’affidamento dei servizi di progettazione per realizzare la Cittadella della PA all'interno della Caserma Amione a Torino. Si tratta di un’importante operazione di rigenerazione urbana che, attraverso il recupero e la valorizzazione di edifici pubblici, trasformerà un’area situata in una posizione strategica della città da sistema chiuso e inaccessibile a luogo di condivisione aperto al quartiere e dotato di servizi per la cittadinanza e spazi verdi.

L’intervento di riqualificazione dell’ex struttura militare permetterà l'accorpamento dei numerosi uffici attualmente dislocati in immobili in affitto, con un significativo risparmio per le casse dello Stato.