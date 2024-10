Grugliasco, conclusa con successo la raccolta solidale di materiali e libri scolastici

Il progetto è denominato “PROGETTO 5X1000 – Contrasto all’abbandono scolastico” finanziato con il 5 per mille di competenza dell’Associazione e il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, ha l’obiettivo di contribuire a limitare la marginalizzazione degli studenti appartenenti a famiglie con difficoltà economiche attraverso la copertura quasi totale del costo dei libri di testo. I 120 libri sono stati consegnati a 56 studenti e il costo coperto è pari a 3mila 266,90 euro.

I commercianti che hanno aderito sono: la Cartolibreria Secco in piazza Don Cocco, Oltre la notizia in via Lupo, Edicola del Gerbido in via Moncalieri, Edicola E.M.I. in via S. D’Acquisto, Cartomania in viale Gramsci e il Lidl di Via Galimberti.

Dichiarano il sindaco Emanuele Gaito e il vicesindaco Elisa Martino: «Ringraziamo la cooperativa Gruppo Arco per la promozione e il coordinamento, insieme al comune, dell'iniziativa solidale nonché l’Emporio, la rete di Gru4You e l’associazione Frassati per la collaborazione quotidiana nel prendersi cura delle persone in difficoltà economiche e non solo. Un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo solidale, acquistando materiale scolastico presso i nostri commercianti per donarlo a chi ne ha bisogno. Un piccolo gesto solidale che ha fatto bene a molte persone, sia a chi ha ricevuto ma anche a chi ha donato».