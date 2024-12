A Moncalieri c'è un nuovo "Spikkio" di città per studiare e socializzare

A Moncalieri c'è un nuovo "Spikkio" di città dove studiare, lavorare in compagnia, fare lavori di gruppo e creare nuovi legami. Aperto ogni martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 19, alle Botteghe Limone in via Pastrengo 88 ecco un nuovo spazio di protagonismo giovanile.

Nuovo spazio di protagonismo giovanile

"I protagonisti di questa storia sono sei ragazze e ragazzi – ha raccontato il vicesindaco Davide Guida - Da alcune chiacchiere emerge una necessità condivisa e da lì un'idea comune. Ogni tanto accade ma spesso finisce lì, ma questa volta c'è una differenza: Denise, Roberta, Sergio, Simone, Stefano e Leonardo decidono di mettersi insieme, di perseguire quello che hanno definito "sogno" e di credere che si possano migliorare le cose. Ci incontriamo, mi raccontano la loro idea insieme ad alcuni nostri operatori di Moncaleri Giovane. Sono pronti a impegnarsi e a prendersi una responsabilità per portare avanti la loro idea anche per gli altri coetanei e prendersi cura di Moncalieri".

Ed in breve ecco che l'idea si concretizza in realtà, con soddisfazione dell'Amministrazione. "È proprio quello che immagino quando invito i giovani ad essere protagonisti della loro vita e della nostra Moncalieri. Ai giovani bisogna dare fiducia ed esempio, metto a disposizione spazio e supporto. Ora tocca a loro", ha aggiunto Guida, raccontando come è nato lo Spikkio”.

Ogni martedì e giovedì alle Botteghe Limone

Denise, Roberta, Sergio, Simone, Stefano e Leonardo saranno alle Botteghe Limone ogni martedì e giovedì, con tutto ciò di cui gli studenti hanno bisogno: wifi, prese elettriche, tavoli, bevande e persino un pianoforte per un momento di pausa. "Questo spazio parla di futuro, collaborazione ed energia, ed è il frutto di un progetto che ha unito idee, passione e il supporto delle istituzioni. Grazie ragazzi, continuiamo a costruire la Moncalieri del futuro", ha concluso il vicesindaco Guida.