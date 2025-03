Ancora senza famiglia il simpatico coniglio ritrovato in via Don Bertolino a Beinasco

Sono passati due mesi da quando un simpatico coniglietto è stato ritrovato in via Don Bertolino a Beinasco. Le speranze che potesse essersi perso, uscendo inavvertitamente da qualche casa, ormai sono svanite ed è certo che sia stato abbandonato.

Ruchè in cerca di una famiglia

I veterinari del Canc di Grugliasco, che lo hanno preso in custodia in questo periodo, chiamando Ruchè, ora hanno deciso di lanciare un appello per trovargli finalmente una nuova famiglia che sappia accudirlo e volergli bene come merita. Si tratta di un giovane maschietto molto socievole, che è stato già sterilizzato.

Per chi volesse proporsi e conoscere le condizioni di affido contattare il Canc attraverso la sua pagina Facebook oppure recarsi direttamente a Grugliasco, in Largo Paolo Braccini 2.

Il ruolo del Canc di Grugliasco

Il Canc è una struttura dell'ospedale veterinario universitario dell'Università di Torino dedicata agli animali selvatici e domestici non comuni. Da anni è punto di riferimento di rilievo per la cura e il recupero della fauna selvatica per l'area della Città Metropolitana di Torino e per i proprietari di animali rari e non comuni.