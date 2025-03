Violenta rissa con cani ai Giardini Madre Teresa [VIDEO]

Come si vede da un video girato dai residenti, un quattro zampe insegue anche una persona. Al termine dello scontro per terra c'erano anche dei vetri rotti , usati probabilmente nel diverbio.

Ai Madre Teresa sono poi intervenuti ambulanza e Polizia di Stato, chiamati dai cittadini che abitano vicino. Nei giorni scorsi è stato distrutto un tamburo nell’area giochi ed è stata divelta dal terreno una centralina elettrica: danneggiata anche la targa in memoria di Madre Teresa.

"Come si può frequentare questo giardino senza timore? Come si possono portare i bimbi in un posto dove si respira fumo di cannabis?" si interroga Alessi, che insieme ai colleghi Giovannini e Caria ha presentato diversi documenti sul tema sicurezza.