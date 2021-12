Strettoia strada ai Ronchi, Pasquali e Francone: “Sia allargata per migliorare la viabilità”

Strettoia strada ai Ronchi, si torna a riparlarne. Da anni in quest’area si prospetta la possibilità di realizzare un allargamento della strada tra piazza Freguglia e strada del Fioccardo. Si era già provveduto addirittura a due espropri proprio per realizzare il progetto. “Il Comune aveva desistito per i costi troppo elevati - commenta Pasquali -. Vorremmo se ne discutesse a livello di commissione comunale”.

Ora due consiglieri della 8 tornano a portare a galla la questione. “Sarebbe un intervento che migliorerebbe la viabilità e l’accesso a quella parte di collina residenziale che già presenta difficoltano di traffico e di transito” spiegano Pasquali e Francone nell’ordine del giorno presentato durante l’ultimo Consiglio di dicembre. Ad oggi il tratto di strada è semaforizzato dal cantiere del Mayerling. “Se ampliato garantirebbe un miglioramento della circolazione” .

Un tratto di strada che purtroppo al momento non dispone nemmeno di un marciapiede “I pedoni devono percorrere quel tratto di strada rasentando i muri per non essere investiti. Si tratterebbe - concludono - di attuare una delibera già da tempo strutturata”.

Dopo l’approvazione dell’ordine del giorno da parte del Consiglio di circoscrizione, se dovrebbe discutere entro 90 giorni in Commissione comunale.