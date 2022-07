Anche la Circoscrizione 3 ha la sua portineria di Comunità: "Ricostruire porzioni di benessere" [FOTO]

Anche la circoscrizione Tre festeggia la sua Portineria di comunità. Luogo di incontro, laboratori, pure aule per studenti e cinema all'aperto. Il taglio del nastro è stato celebrato questo pomeriggio nel giardino di via Braccini, alla presenza della presidente di Circoscrizione, Francesca Troise e dell'assessore comunale al Welfare, Jacopo Rosatelli. Il tutto nella ex bocciofila ormai in disuso.

Tutta l'area sarà riqualificata

"Abbiamo subito compreso l'importanza di un luogo di questo genere e ci siamo subito attivati per rifare vita a un luogo che da due anni era in disuso, abbandonato e pieno di sterpaglie. Questa ex bocciofila sarà protagonista di un'area più ampia di riqualificazione, andando ad abbinarsi alle strutture già molto utilizzate per lo sport", dice Troise.

Non per nulla via Braccini è nota come luogo di culto per chi gioca a basket all'aperto. Ma ci sono strutture anche per il calcio e non solo. "Un presidio di questi genere significa anche sicurezza e vita sociale. Verrò spesso a trovarvi".

Costruire porzioni di benessere della gente