Nel 2023 torna la Star 2 e si aggiunge la Star 3 da Torino Esposizioni a Porta Palazzo

Sempre quest'anno il Comune punta a riorganizzare i servizi nella zona di San Mauro - Barca - Bertolla - Villaretto : a giugno 2023 verrà aggiornato il percorso delle linee 8-20-27-46N-57-SM1-SM2. Ad inizio estate verrà anche migliorato il collegamento con l'area del CAAT (Centro Agroalimentare di Torino), servito dalla linea 74, così come ottimizzati i percorsi delle linee per la stazione Rebaudengo (21, 69 e 75).

Collegamenti migliori con il Villaretto

Prevista anche la riorganizzazione del servizio in zona Parella. I cambiamenti, in questo caso, toccheranno il 13: a settembre sulla linea verrà ripristinato il tram in orario serale e festivo. In quest'ottica ci saranno variazioni anche sul 65 e 71.

A gennaio 2024 verranno poi migliorati i collegamenti fra Villaretto, Falchera e Mappano, dove verrà messo in via sperimentale un servizio a chiamata.