Maturità 2023, c'è anche il torinese Piero Angela tra le tracce proposte agli studenti

In tanti se lo aspettavano e Piero Angela è arrivato. Tra le tracce proposte agli studenti che questa mattina affrontano il tema di Maturità 2023 c'è anche un riferimento al giornalista-divulgatore torinese, scomparso meno di un anno fa, il 12 agosto 2022.



In particolare, la traccia è legata al suo ultimo libro, considerato quasi un'opera-testamento, "10 cose che ho imparato".



Tra le altre proposte che i tecnici del Ministero hanno riservato agli studenti che questa mattina affrontano la prima prova scritta (solo in Piemonte sono circa 33mila), anche un brano di Alberto Moravia, uno di Salvatore Quasimodo, uno di Oriana Fallaci e un testo di Federico Chabod su "L'idea di nazione".