Un Ferragosto a Torino tra sport, natura e benessere lungo le piste ciclabili dei parchi

La presenza di grandi parchi è sicuramente una delle caratteristiche che rendono Torino unica in Italia, in Europa e forse anche nel mondo. Quale miglior occasione della giornata di Ferragosto, quindi, per approfittare di questa opportunità passando una giornata tra sport, natura e benessere?

Parchi e piste ciclabili

A valorizzare ulteriormente questo patrimonio ci sono le infrastrutture ciclabili che, grazie al grande sviluppo avuto negli ultimi anni con gli interventi dell'amministrazione comunale, permettono di raggiungerli facilmente e in totale sicurezza utilizzando i mezzi della mobilità attiva come le biciclette. Tra queste, alcune tra le più importanti sono quelle che uniscono, senza soluzione di continuità, la Pellerina, Parco Dora, la Colletta e il Meisino.

Un'idea low cost

Quella appena descritta può essere dunque una buona soluzione low cost per chi trascorrerà la festa “regina” dell'estate in città e vorrà concedersi un po' di relax senza rinunciare a stare all'aria aperta, all'attività fisica e, perché no, a un buon picnic tra i prati; tutto questo lasciando a casa l'auto.