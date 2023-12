Benedizione coppie gay, Repole: "Accoglienza di tutte le persone, ma non è un matrimonio"

Hanno fatto rumore, le parole di Papa Francesco sulla possibilità di benedire le coppie di persone dello stesso sesso. E la loro eco è arrivata anche a Torino.



Ad ascoltarla, tra gli altri, anche l'arcivescovo Roberto Repole, che è tornato sull'argomento a margine dell'incontro per i saluti e gli auguri di Natale. "Le parole del Papa parlano di accoglienza di tutte le persone, che non vuol dire però che tutto è uguale. Ma che tutti vanno accettati".



Il riferimento, nemmeno troppo velato, è al vincolo del matrimonio. "Il matrimonio è un'altra cosa rispetto a quella che può essere una benedizione, magari accompagnata da una preghiera. Il Signore ha a che fare con tutti, ma questo non vuol dire che tutto abbia lo stesso valore".