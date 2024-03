Ufo su Torino? Un avvistamento ieri sera sopra corso Lecce: le immagini e il video di un lettore [VIDEO]

"Sparito". Questa la voce fuori campo che conclude un incontro davvero particolare nella serata di ieri, in corso Lecce. Sono passate da poco le 20 quando un lettore (che poi ci ha mandato il video) alzando gli occhi al cielo mentre si trova sul suo balcone di casa, nota qualcosa di strano.





Una luce in mezzo alle altre stelle, ma la forma tonda quasi perfetta la rende particolarmente visibile rispetto al resto del firmamento. E ancora il colore, in alcuni momenti, sembra avere quasi riflessi arancioni.In un attimo, quindi, accende la videocamera del cellulare e inizia a riprendere: il cerchio luminoso arancione diventa più bianco, quindi sembra cominciare a muoversi sulla stessa linea, infine sparisce. Un avvistamento Ufo?Impossibile sapere di cosa si tratti, esattamente (un aereo, un pallone sonda, un satellite). Ma sul web si possono trovare altre segnalazioni risalenti a non molto tempo fa. Era il giorno di Santo Stefano del 2022. Anche in quel caso apparve agli occhi di alcuni passanti un oggetto luminoso dai movimenti poco lineari, sparito nel giro di pochi istanti.