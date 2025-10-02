Torino-Modane, lavori in corso: modifiche alla circolazione per questo fine settimana (e per l'8/9 novembre)

Modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento infrastrutturale della linea SFM 3 Torino-Modane. Nei fine settimana del 4/5 ottobre e dell'8/9 novembre, fra le stazioni di Bussoleno e Salbertrand, i treni Sfm3 Torino Porta Nuova-Bardonecchia saranno cancellati fra Bussoleno e Bardonecchia.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra Bussoleno Bardonecchia.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

I Frecciarossa da Milano verso Parigi e viceversa sono cancellati. Restano attivi i collegamenti nella sola tratta Parigi-Lione.