Lungo Dora, staccionate definitivamente ko davanti all'università: “Interventi in primavera”

Davanti a una sede universitaria fiore all'occhiello, e a poche decine di metri dal cantiere che darà un volto accogliente e innovativo a viale Ottavio Mai, la situazione delle staccionate in legno lungo la Dora Riparia a Torino continua a peggiorare mese dopo mese.

La situazione davanti al Campus Luigi Einaudi

In alcuni punti del percorso ciclo-pedonale, e in modo particolarmente evidente proprio davanti al Campus Luigi Einaudi, le protezioni in legno sono letteralmente crollate, testimoniando un degrado poco lusinghiero per una città che vuole presentarsi come punto di riferimento nazionale e internazionale del mondo universitario.

“Interventi in primavera”

In attesa di tempi migliori, nel frattempo, dalla Circoscrizione 7 arrivano rassicurazioni circa il ripristino dell'arredo urbano danneggiato: “Gli interventi verranno fatti in primavera” afferma il presidente Luca Deri.